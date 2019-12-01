Квят завершил сезон "Формулы-1" на "проклятом" месте

Однако затем последовала не самая приятная часть сезона для Квята: в Red Bull его не взяли, заявив, к тому же, что шансов на повышение у россиянина больше нет. Однако затем от боссов команды последовало пояснение, что состав пилотов на сезон 2020 года пока не ясен. Так что Квят всё ещё может оказаться за рулём более быстрой машины в следующем году.