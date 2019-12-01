Квят завершил сезон "Формулы-1" на "проклятом" месте
Фото © Twitter/ToroRosso
Российский пилот команды Toro Rosso в последней гонке финишировал на девятой позиции.
В Абу-Даби завершилась последняя гонка сезона "Формулы-1" 2019 года. Её победителем стал уже шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, оформивший завоевание очередного титула досрочно.
Time for Lewis Hamilt🍩n to celebrate!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/tsKzKG1tgq— Formula 1 (@F1) December 1, 2019
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят завершил заезд в очковой зоне, заняв по итогам гонки девятое место и набрав один балл. В общем зачёте гонщиков уфимец занял 13-е место.
- Льюис Хэмилтон — 413 очков
- Валттери Боттас — 326
- Макс Ферстаппен — 278
- Шарль Леклер — 264
- Себастьян Феттель — 240
- Карлос Сайнс — младший — 96
- Пьер Гасли — 95
- Алекс Албон — 92
- Даниэль Риккардо — 54
- Серхио Перес — 52
- Ландо Норрис — 49
- Кими Райкконен — 43
- Даниил Квят — 37
Самым успешным для Квята в этом сезоне стал Гран-при Германии, где благодаря удачной тактике и мгновенной ориентации в ситуации россиянин финишировал на подиуме, заняв третье место.
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Однако затем последовала не самая приятная часть сезона для Квята: в Red Bull его не взяли, заявив, к тому же, что шансов на повышение у россиянина больше нет. Однако затем от боссов команды последовало пояснение, что состав пилотов на сезон 2020 года пока не ясен. Так что Квят всё ещё может оказаться за рулём более быстрой машины в следующем году.