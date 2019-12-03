Бойцы ММА — 22-летний Эдер Лопеш и 31-летний Диогу Невеш — сошлись в октагоне и во время атаки одновременно нанесли друг другу сильные удары, что в итоге привело к двойному нокдауну. Оба парня оказались сбиты с ног.

Однако более молодой боец смог довольно быстро подняться и прийти в себя, а вот Невешу потребовалась помощь медиков. В итоге чемпион по кикбоксингу Лопеш смог отметить очередную победу, пишет The Sun. При этом двойной нокдаун остаётся достаточно редким явлением, но с ним пришлось столкнуться и российскому спортсмену. Похожий случай произошёл во время боя Фёдора Емельяненко и Мэтта Митриона в 2017 году.