Госдума одобрила переход на электронные трудовые книжки в 2020 году

Если россиянин начнёт работу в грядущем году, то такой документ для него будет оформлен сразу в цифровом виде.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому с 2020 года будут введены в эксплуатацию электронные трудовые книжки.

Документ предусматривает возможность работодателям уже с 1 января 2020 года сформировать для сотрудников электронный файл с информацией об основных местах работы и трудовом стаже. Кроме того, там будет указана информация об увольнениях и причинах прекращения трудового договора.

О нововведениях в трудовом законодательстве работодатель должен уведомить сотрудников до 30 июня 2020 года, а также предложить им сделать выбор между продолжением ведения бумажной трудовой книжки и переходом на электронную.

При этом законопроект коснётся и новых работников. Тем, кто только начнёт работать в 2020 году, будут оформляться сразу электронные трудовые книжки.