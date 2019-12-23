Рабочий, разбиравший стену, нашёл в ней послание, которое хранилось 112 лет

Роберт Канаби рассказал, что стена, где он обнаружил письмо, была сделана на славу: под пять метров в высоту, а кирпичи уложены в три слоя, то есть места, чтобы спрятать послание, которое пролежит там больше века, было достаточно.

Чтобы её демонтировать, я вооружился инструментами и начал убирать кирпич за кирпичом. Внезапно отбойный молоток провалился в необычную пустоту в стене, и я услышал звук бьющегося стекла Роберт Канаби

Фото © MONTCLAIR STATE UNIVERSITY

Когда Канаби расчистил "место происшествия" от пыли и кусков кирпича, он увидел листок бумаги, лежащий в осколках бутылки. Как оказалось, пивной. В самом письме разборчивым почерком было написано послание от каменщиков, построивших эту стену.

Это послание удостоверяет, что данная стена была построена двумя каменщиками из Ньюарка, штат Нью-Джерси, которых звали Уильям Ханли и Джеймс Леннон Текст найденного послания

Фото © MONTCLAIR STATE UNIVERSITY

С тех пор как в феврале Канаби нашёл послание, в университете активно изучали личности двух его авторов. В документах переписи 1920 года нашли Уильяма Дж. Ханли, которому в то время было 33 года, он жил на Центральном проспекте в Ньюарке. Каменщика по имени Джеймс Леннон тоже нашли. Он родился около 1875 года и также жил в Ньюарке. Университет пытался найти живых родственников Ханли и Леннона, но безрезультатно.

Фото © MONTCLAIR STATE UNIVERSITY

Представители университета заявили, что, когда ремонт будет закончен, письмо, осколки бутылки, а также другие найденные артефакты соберут в специальную экспозицию и покажут общественности, сообщает CNN.

Мальчик кинул в океан бутылку с письмом, и ответ пришёл через 9 лет из Франции