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#история#университеты#пиьсмо

Рабочий, разбиравший стену, нашёл в ней послание, которое хранилось 112 лет

Послание, датируемое 1907 годом, нашёл рабочий, который демонтировал стену в старом здании колледжа при Государственном университете Монтклер, штат Нью-Джерси, США.

сегодня в 09:00
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Коллаж © LIFE. Фото © MONTCLAIR STATE UNIVERSITY

Роберт Канаби рассказал, что стена, где он обнаружил письмо, была сделана на славу: под пять метров в высоту, а кирпичи уложены в три слоя, то есть места, чтобы спрятать послание, которое пролежит там больше века, было достаточно.

Чтобы её демонтировать, я вооружился инструментами и начал убирать кирпич за кирпичом. Внезапно отбойный молоток провалился в необычную пустоту в стене, и я услышал звук бьющегося стекла

Роберт Канаби

Фото © MONTCLAIR STATE UNIVERSITY

Когда Канаби расчистил "место происшествия" от пыли и кусков кирпича, он увидел листок бумаги, лежащий в осколках бутылки. Как оказалось, пивной. В самом письме разборчивым почерком было написано послание от каменщиков, построивших эту стену.

Это послание удостоверяет, что данная стена была построена двумя каменщиками из Ньюарка, штат Нью-Джерси, которых звали Уильям Ханли и Джеймс Леннон

Текст найденного послания

Фото © MONTCLAIR STATE UNIVERSITY

С тех пор как в феврале Канаби нашёл послание, в университете активно изучали личности двух его авторов. В документах переписи 1920 года нашли Уильяма Дж. Ханли, которому в то время было 33 года, он жил на Центральном проспекте в Ньюарке. Каменщика по имени Джеймс Леннон тоже нашли. Он родился около 1875 года и также жил в Ньюарке.

Университет пытался найти живых родственников Ханли и Леннона, но безрезультатно.

Фото © MONTCLAIR STATE UNIVERSITY

Представители университета заявили, что, когда ремонт будет закончен, письмо, осколки бутылки, а также другие найденные артефакты соберут в специальную экспозицию и покажут общественности, сообщает CNN.

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Сергей Трофимов

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