Мальчик кинул в океан бутылку с письмом, и ответ пришёл через 9 лет из Франции

Парень из Массачусетса был чертовски удивлён, когда с другого конца Земли получил ответ на своё письмо. "Отправил" он его 9 лет назад, выбросив в бутылке в океан.

Максу Вреденбургу было всего 10 лет, когда он, словно герой приключенческих книг, решил отправить послание, запечатанное в стеклянную бутылку. В милой записке мальчик немного рассказал о себе.

"Привет, меня зовут Макс. Кто бы это ни читал, пожалуйста, ответь на адрес…. Мне 10 лет, я люблю яблоки, пляжи и голубой цвет. Мне нравятся животные, машины и космос".

Ребёнок запустил её с берега пляжа Лонг-Бич, надеясь, что ему кто-то ответит. Больше 9 лет спустя, когда Макс уже успел забыть об этой истории, мечта стала реальностью.

Недавно Вреденбург получил письмо от незнакомца из Европы. Отправитель по имени Г. Дюбуа, рассказал, что обнаружил бутылку с посланием Макса на побережье Франции, в тысячах километров от места, где молодой человек её запустил, пишет WBZ-TV.

"Привет,

Я нашёл твое письмо в бутылке 10 октября 2019 года на пляже во Франции между Конти ле Бен и Мимизаном.

Судя по дате отправки, 21 августа 2010-го, займёт 9 лет, чтобы преодолеть 6 тысяч километров, что нас разделяет.

Ты сильно повзрослел за это время: с 10 до 19 лет.

Снизу я приложил карты, чтобы показать, где именно я нашёл твою бутылку.

С уважением, Г. Дюбуа".

У меня сердце в пятки упало, когда я впервые прочитал его письмо. Это вроде как "Боже мой, желание 10-летнего меня только что сбылось". Просто безумие Макс Вреденбург

Когда Макс написал о своей истории в "Твиттере", она сразу стала вирусной. Сейчас уже больше 500 тысяч пользователей со всего мира поставили публикации лайк, а порядка 135 тыс. сделали репосты.

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