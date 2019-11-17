Мальчик кинул в океан бутылку с письмом, и ответ пришёл через 9 лет из Франции

Максу Вреденбургу было всего 10 лет, когда он, словно герой приключенческих книг, решил отправить послание, запечатанное в стеклянную бутылку. В милой записке мальчик немного рассказал о себе.
"Привет, меня зовут Макс. Кто бы это ни читал, пожалуйста, ответь на адрес…. Мне 10 лет, я люблю яблоки, пляжи и голубой цвет. Мне нравятся животные, машины и космос".
Ребёнок запустил её с берега пляжа Лонг-Бич, надеясь, что ему кто-то ответит. Больше 9 лет спустя, когда Макс уже успел забыть об этой истории, мечта стала реальностью.
Недавно Вреденбург получил письмо от незнакомца из Европы. Отправитель по имени Г. Дюбуа, рассказал, что обнаружил бутылку с посланием Макса на побережье Франции, в тысячах километров от места, где молодой человек её запустил, пишет WBZ-TV.
"Привет,
Я нашёл твое письмо в бутылке 10 октября 2019 года на пляже во Франции между Конти ле Бен и Мимизаном.
Судя по дате отправки, 21 августа 2010-го, займёт 9 лет, чтобы преодолеть 6 тысяч километров, что нас разделяет.
Ты сильно повзрослел за это время: с 10 до 19 лет.
Снизу я приложил карты, чтобы показать, где именно я нашёл твою бутылку.
С уважением, Г. Дюбуа".
У меня сердце в пятки упало, когда я впервые прочитал его письмо. Это вроде как "Боже мой, желание 10-летнего меня только что сбылось". Просто безумие
Макс Вреденбург
Когда Макс написал о своей истории в "Твиттере", она сразу стала вирусной. Сейчас уже больше 500 тысяч пользователей со всего мира поставили публикации лайк, а порядка 135 тыс. сделали репосты.
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