Продажи "AliExpress Россия" в чёрную пятницу стали рекордными

Больше всего потребители покупали одежду, электронику, детские товары и товары для дома.

На онлайн-площадку "AliExpress Россия" пришлась третья часть всех продаж российских интернет-магазинов во время чёрной пятницы, сообщает пресс-служба торговой площадки.

— Оборот площадки превысил треть от всех продаж российского е-commerce в чёрную пятницу. 15% при этом пришлось на локальных производителей, это на 70% больше, чем в прошлом году, — отмечает "AliExpress Россия".

Продажи на AliExpress в чёрную пятницу превысили прошлогодний показатель на 60%, что является рекордом за всё время существования площадки. При этом 15% пришлось на локальных производителей, что на 70% больше, чем в прошлом году.

Больше всего покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

Среди самых востребованных товаров такие, как одежда, электроника, детские товары и товары для дома.

Отмечается, что исторически основная распродажа AliExpress — 11.11, в которой в этом году участвовало несколько тысяч продавцов, в том числе такие крупнейшие бренды, как "Мегафон" и Samsung.

— Несмотря на сильнейшие результаты 11.11, в том же месяце чёрная пятница стала для нас снова рекордной, — добавил генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.