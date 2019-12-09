Эрдоган заявил, что хочет обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии
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Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что хочет провести телефонные переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным.
— Наша встреча с господином Путиным пройдёт в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска "Турецкого потока". Но ещё до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии, — сказал Эрдоган в эфире TRT.
Напомним, ранее в Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана 8 января, которая будет приурочена к пуску газопровода "Турецкий поток".