На его поиски в возможную область посадки выдвинулись два истребителя, местонахождение воздушного судна до сих пор неизвестно.
У пропавшего с радаров самолёта ВВС Чили скоро закончится топливо, об этом сообщил телеканал 24 Horas со ссылкой на генерала ВВС страны Эдуардо Москейру.
— 0:40 [6:40 мск] — это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолёта закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться, — отметил он.
Генерал добавил, что в воздух подняты два истребителя, они исследуют возможный ареал посадки, но где находится воздушное судно — до сих пор неизвестно.
Напомним, самолёт ВВС Чили с 38 человеками на борту пропал с радаров по пути в Антарктику, в нём находятся 17 членов экипажа и 21 пассажир.