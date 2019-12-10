На его поиски в возможную область посадки выдвинулись два истребителя, местонахождение воздушного судна до сих пор неизвестно.

У пропавшего с радаров самолёта ВВС Чили скоро закончится топливо, об этом сообщил телеканал 24 Horas со ссылкой на генерала ВВС страны Эдуардо Москейру.

— 0:40 [6:40 мск] — это последняя минута, когда мы можем сказать, что у самолёта закончилось топливо и он должен был где-либо приземлиться, — отметил он.

Генерал добавил, что в воздух подняты два истребителя, они исследуют возможный ареал посадки, но где находится воздушное судно — до сих пор неизвестно.