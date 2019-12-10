Госдума приняла закон об отмене "банковского роуминга"

Госдума РФ в третьем (окончательном) чтении приняла закон об отмене "банковского роуминга". Теперь банки не смогут брать повышенную комиссию за переводы между счетами своих клиентов из разных регионов страны.

В документе говорится, что взимание комиссии "не может быть обусловлено открытием банковских счетов в разных внутренних структурных подразделениях кредитной организации".