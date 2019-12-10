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Регион
Опубликовано 10 декабря 2019, 14:10

Госдума приняла закон об отмене "банковского роуминга"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Госдума РФ в третьем (окончательном) чтении приняла закон об отмене "банковского роуминга". Теперь банки не смогут брать повышенную комиссию за переводы между счетами своих клиентов из разных регионов страны.

В документе говорится, что взимание комиссии "не может быть обусловлено открытием банковских счетов в разных внутренних структурных подразделениях кредитной организации".

Сейчас такие правила действуют в отдельных банках (например в Сбербанке). Ранее глава Сбербанка Герман Греф обещал отменить "банковский роуминг" в 2020 году.

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Александра Вишнякова
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