Госдума приняла закон об отмене "банковского роуминга"
Фото © Shutterstock
Госдума РФ в третьем (окончательном) чтении приняла закон об отмене "банковского роуминга". Теперь банки не смогут брать повышенную комиссию за переводы между счетами своих клиентов из разных регионов страны.
В документе говорится, что взимание комиссии "не может быть обусловлено открытием банковских счетов в разных внутренних структурных подразделениях кредитной организации".
Сейчас такие правила действуют в отдельных банках (например в Сбербанке). Ранее глава Сбербанка Герман Греф обещал отменить "банковский роуминг" в 2020 году.