Греф заявил, что Сбербанк начнёт отмену банковского роуминга в 2020 году

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Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Герман Греф заявил, что Сбербанк уже в 2020 году планирует начать отмену банковских комиссий при переводе средств между клиентами в регионах, сообщает агентство "Прайм".

Мы уже на пути к этому. У нас год идёт и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, у нас идут уже на эту тему эксперименты. Это в один день сделать нельзя... Мы сейчас меняем модель монетизации, в следующем году мы её точно поменяем, — сказал Греф.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал устранить в России "банковский роуминг". По его словам, комиссии при переводе средств между регионами необходимо ликвидировать.

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