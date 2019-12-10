Самая красивая женщина в мире подтвердила свой статус, надев прозрачный топ

Модель выложила серию откровенных снимков, глядя на которые бывший бойфренд точно может пожалеть о расставании. Хадид отправилась отдыхать с друзьями к морю, где прогулялась по пляжу в прозрачном топе. При этом девушка решила не надевать бюстгальтер, выставив бюст на всеобщее обозрение.

Фото © Instagram/bellahadid

Не обращая внимания на правила "Инстаграма", Белла выставила фото именно туда и даже не потрудилась поставить цензуру. Впрочем, фанатов, которых у девушки более 27 млн, такая откровенность не смутила. Но вопросы к наряду всё же возникли. Некоторые сочли его несовременным и довольно странным. Однако свою порцию комплиментов Хадид получила.

Ты просто богиня isabellaoverstreet

Фото © Instagram/bellahadid

Именно такой в моём представлении была пляжная мода начала 2000-х elsipmorales

Странный наряд, конечно arickstakespics

Фото © Instagram/bellahadid