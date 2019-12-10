Самая красивая женщина в мире подтвердила свой статус, надев прозрачный топ
Летом появилась информация, что 23-летняя американская модель Белла Хадид рассталась с музыкантом The Weeknd. Но, похоже, девушка зря времени не теряет.
Модель выложила серию откровенных снимков, глядя на которые бывший бойфренд точно может пожалеть о расставании. Хадид отправилась отдыхать с друзьями к морю, где прогулялась по пляжу в прозрачном топе. При этом девушка решила не надевать бюстгальтер, выставив бюст на всеобщее обозрение.
Не обращая внимания на правила "Инстаграма", Белла выставила фото именно туда и даже не потрудилась поставить цензуру. Впрочем, фанатов, которых у девушки более 27 млн, такая откровенность не смутила. Но вопросы к наряду всё же возникли. Некоторые сочли его несовременным и довольно странным. Однако свою порцию комплиментов Хадид получила.
Ты просто богиня
Именно такой в моём представлении была пляжная мода начала 2000-х
Странный наряд, конечно
Белла Хадид — американская модель палестинского происхождения. Девушка родилась в семье знаменитого архитектора и бизнесмена Мохаммеда Хадида и модели Иоланды Хадид. В подростковом возрасте девушка занималась конным спортом и даже планировала выступать на Олимпийских играх. Но потом американку затянул модельный бизнес. А недавно Беллу назвали самой красивой женщиной в мире, пишет The Sun. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провёл исследование, согласно которому лицо девушки максимально приближено к идеальным пропорциям.