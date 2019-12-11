Депутата Госдумы из Крыма в Киеве заочно приговорили за госизмену

Суд принял во внимание, что Светлана Савченко участвовала в заседании бывшей Верховной рады Автономной Республики Крым, на котором приняли постановления о независимости полуострова.

Депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы по статье "Государственная измена" . Об этом сообщается на сайте так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым.

В качестве госизмены в приговоре указывается участие Савченко в заседании бывшей Верховной рады Автономной Республики Крым, на котором приняли постановления "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым". Кроме того, суд отмечает участие Савченко" во внеочередном заседании Государственного совета Республики Крым, который в Киеве считают незаконным.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.