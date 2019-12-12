Госдума увеличила МРОТ с 1 января

Минимальный размер оплаты труда со следующего года увеличится на 7,5%, или на 850 рублей.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Таким образом, с 1 января 2020 года он составит 12 130 рублей в месяц, что на 850 рублей (или на 7,5%) больше показателя, установленного 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц).

По оценке Минтруда, повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. А расходы бюджетной системы на реализацию законопроекта составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд выделят из федерального бюджета.