Госдума увеличила МРОТ с 1 января
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Минимальный размер оплаты труда со следующего года увеличится на 7,5%, или на 850 рублей.
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Таким образом, с 1 января 2020 года он составит 12 130 рублей в месяц, что на 850 рублей (или на 7,5%) больше показателя, установленного 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц).
По оценке Минтруда, повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. А расходы бюджетной системы на реализацию законопроекта составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд выделят из федерального бюджета.
Ранее стало известно об отмене компенсационной выплаты отдельным категориям граждан. Они полагались студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком.