Госдума приняла закон, разрешающий курилки в аэропортах

Минздрав выступал против этого документа, считая, что он вызовет рост числа курящих.

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона, который позволяет вернуть курилки в здания аэропортов. Документ прошёл третье, финальное чтение и теперь будет направлен на голосование в Совет Федерации.

Автором инициативы является депутат от "Единой России" Сергей Боярский. По его мнению, появление курилок сделает воздух в общественных местах аэропортов чище, так как курящие будут изолированы, тогда как сейчас удовлетворяют свою пагубную потребность в никотине стихийно у зданий воздушных гаваней.

Согласно документу, курилки будут непрозрачными. Это будут места со специально созданной вентиляцией.