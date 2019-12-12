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Опубликовано 12 декабря 2019, 13:50

Госдума приняла закон, разрешающий курилки в аэропортах

Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Минздрав выступал против этого документа, считая, что он вызовет рост числа курящих.

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона, который позволяет вернуть курилки в здания аэропортов. Документ прошёл третье, финальное чтение и теперь будет направлен на голосование в Совет Федерации.

Автором инициативы является депутат от "Единой России" Сергей Боярский. По его мнению, появление курилок сделает воздух в общественных местах аэропортов чище, так как курящие будут изолированы, тогда как сейчас удовлетворяют свою пагубную потребность в никотине стихийно у зданий воздушных гаваней.

Согласно документу, курилки будут непрозрачными. Это будут места со специально созданной вентиляцией.

Минздрав выступал против возвращения курилок в аэропорты, связывая их появление с увеличением числа курильщиков.

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Андрей Григорьев
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