В Госдуме объяснили, почему Россию поставили только на 3-е место по мощи флота

Депутат считает, что просто подсчитывать корабли некорректно, и напомнил о лидерстве РФ в других военных сферах.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал составленный американскими СМИ рейтинг флотов, в котором Россия заняла третью строчку.

По мнению Шерина, третье место — это неплохой результат, учитывая, что Россия — материковая держава. Однако сравнивать один лишь флот некорректно.

— Это, скажем так, не самое плохое место, и это всего лишь сравнивание флота. Британия — владычица морей — когда-то имела самый крупный флот в мире. А до этого Испания. Ну, времена меняются, — приводит его слова "Национальная служба новостей".

Депутат добавил, что России необязательно стремиться к лидерству по морскому флоту. Он отметил, что РФ занимает первое место в других военных сферах, в частности в авиации, стратегических ракетных войсках и ПВО.