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Опубликовано 14 декабря 2019, 10:35

В Госдуме предложили ввести наказание для не желающих лечиться наркоманов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Получив срок, в местах лишения свободы такие граждане будут лечиться от зависимости и проходить стадию "переламывания".

В России могут ввести уголовную ответственность для наркоманов, которые уклоняются от принудительного лечения. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Государственной думы Олег Нилов, который готовит соответствующие поправки.

По его словам, согласно нынешнему законодательству, суд может направить людей, страдающих от наркозависимости, на принудительное лечение в закрытые стационары. Однако есть те, кто уклоняется от медицинской помощи.

Именно для этой категории граждан Нилов предлагает ввести уголовную ответственность, которая будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до полугода.

Это должны быть специальные места лишения свободы только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жёстких условиях проходить так называемое переламывание, — заявил депутат.

Таким образом, по мнению Нилова, решится несколько проблем: изолирование "опасного для общества" человека и предоставление ему шанса на новую жизнь.

Ранее Лайф писал, что Минюст предложил приоткрыть врачебную тайну наркоманов.

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Анна Сокова
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