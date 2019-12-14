В Госдуме предложили ввести наказание для не желающих лечиться наркоманов

Получив срок, в местах лишения свободы такие граждане будут лечиться от зависимости и проходить стадию "переламывания".

В России могут ввести уголовную ответственность для наркоманов, которые уклоняются от принудительного лечения. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Государственной думы Олег Нилов, который готовит соответствующие поправки.

По его словам, согласно нынешнему законодательству, суд может направить людей, страдающих от наркозависимости, на принудительное лечение в закрытые стационары. Однако есть те, кто уклоняется от медицинской помощи.

Именно для этой категории граждан Нилов предлагает ввести уголовную ответственность, которая будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до полугода.

— Это должны быть специальные места лишения свободы только для наркоманов, где данные лица параллельно отбыванию срока будут в жёстких условиях проходить так называемое переламывание, — заявил депутат.

Таким образом, по мнению Нилова, решится несколько проблем: изолирование "опасного для общества" человека и предоставление ему шанса на новую жизнь.