Эксперт оценил поручение Путина Минздраву об электронном документообороте

Вмешательство президента ускорит процесс перехода на новый формат, и людям с ограниченными возможностями будет проще оформить инвалидность.

Переход медучреждений на ведение документации в электронном формате значительно упростит жизнь инвалидов; президент РФ Владимир Путин своевременно отреагировал на ситуацию, обратившись к Минздраву. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал гендиректор АНО "Национальный центр проблем инвалидности" Александр Лысенко.

По его словам, людям с ограниченными возможностями физически трудно ездить и оформлять документы для получения инвалидности, поэтому нужно как можно быстрее организовать электронный документооборот.

Несмотря на существующее постановление правительства, процесс перехода на электронный формат происходит очень медленно — в том числе из-за того, что учреждения здравоохранения "пока, к сожалению, оснащены не до конца и к такой работе не готовы".

— Здесь не просто наличие компьютера и интернета, речь идёт о другом. Эти каналы связи должны быть защищены, ибо от учреждения здравоохранения и между самими учреждениями информация должна передаваться по защищённым каналам связи, потому что эта информация содержит персональные данные о людях, о состоянии их здоровья. Это непростая техническая задача, требующая определённых затрат, — объяснил Лысенко.

Он отметил, что в ходе Госсовета президент обратил внимание на этот вопрос и обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой, уточнив текущее положение дел.

Эксперт добавил, что Минздрав планировал сформировать соответствующую систему к концу 2022 года, а значит, до этого времени людям с инвалидностью пришлось бы самостоятельно ездить и подавать документы в соответствующие учреждения. Внимание главы государства и ОНФ должно ускорить процесс перехода на электронную документацию.

Лысенко заметил, что перед озвучиванием вопроса на Госсовете Путин встретился с общественными организациями, выслушал мнение общества и лишь потом провёл встречу с главами регионов. По словам эксперта, тем самым он показал профессионализм и погружённость в проблемы страны в самых разных отраслях, а также продемонстрировал внимание к проблемам гражданского общества и быструю реакцию на них.

— Он [вопрос] именно таким образом должен решаться. Президент владеет общественным мнением по данной проблеме, погружается в проблему, беседует с чиновниками, — добавил Лысенко.

При этом специалист посетовал, что, судя по данным опросов, большинство соотечественников недовольны Минздравом. По его мнению, ведомству нужно прислушиваться к обществу и проявлять внимание, реагируя на разные общественные проблемы, в числе которых — лекарственное обеспечение.