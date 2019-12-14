Депутат ГД объяснился за подаренную чиновнику баночку вазелина

Также парламентарий отметил, что не понимает ажиотажа вокруг истории с данной лечебной мазью. По его мнению, внимание медиа лучше бы было сосредоточено на ситуации с задержкой сдачи здания школы в эксплуатацию.

Депутат Государственной думы РФ Вадим Булавинов пояснил, что подарил баночку вазелина чиновнику и подрядчику строительства во время церемонии открытия школы в Нижегородской области сразу по нескольким причинам.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он заявил, что подобная идея для подарка была связана со срывом национального проекта более чем на год. Второй же причиной депутат назвал невыполненные обещания и периодические переносы сроков сдачи объекта.

— Неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к Новому году, через год и два месяца смогли достроить, — объяснил Булавинов.

При этом депутат подчеркнул, что не понял, почему СМИ развели шумиху вокруг истории с вазелином, поскольку у него много разных применений.

— Очевидно, кто-то ассоциации провёл, я не знаю какие, — заключил он.