Нижегородскому чиновнику подарили вазелин перед приездом губернатора — видео

Со словами "вам пригодится" даритель напомнил о скором визите с проверкой главы области.

На открытии школы № 10 в посёлке Гидроторф Нижегородской области главе Администрации Балахнинского района и подрядчику строительства подарили баночку вазелина, сообщает Life Shot.

Оригинальный подарок преподнёс бывший мэр Нижнего Новгорода, а сейчас депутат Госдумы Вадим Булавинов. Со словами "вам пригодится" политик напомнил о скором приезде губернатора области с проверкой.

Сроки строительства школы были сорваны на год и два месяца, а смета увеличена на 80 миллионов рублей.

Ранее Лайф рассказывал об открытии крупнейшей российской школы.