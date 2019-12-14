Нижегородскому чиновнику подарили вазелин перед приездом губернатора — видео

На открытии школы № 10 в посёлке Гидроторф Нижегородской области главе Администрации Балахнинского района и подрядчику строительства подарили баночку вазелина, сообщает Life Shot.
Оригинальный подарок преподнёс бывший мэр Нижнего Новгорода, а сейчас депутат Госдумы Вадим Булавинов. Со словами "вам пригодится" политик напомнил о скором приезде губернатора области с проверкой.
Сроки строительства школы были сорваны на год и два месяца, а смета увеличена на 80 миллионов рублей.
Ранее Лайф рассказывал об открытии крупнейшей российской школы.
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