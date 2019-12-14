"Мисс мира — 2019" стала представительница Ямайки
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Россиянка Алина Санько не вышла в финал, но была среди 12 полуфиналисток конкурса.
Toni-Ann Singh from Jamaica is the 69th #Missworld pic.twitter.com/tgyTFFiuKU— Miss World (@MissWorldLtd) 14 декабря 2019 г.
"Мисс мира — 2019" стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх, об этом сообщается на официальной странице конкурса в "Твиттере".
Это вторая представительница Ямайки, которой удалось победить в этом соревновании. Впервые её соотечественница получила титул в 1993 году.
Мероприятие проходило в Лондоне. Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино, второй — уроженка Индии Суман Рао.
Россиянка Алина Санько, которая ранее отказалась участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная — 2019", не вошла в пятёрку лидеров, но стала одной из 12 полуфиналисток.
9 декабря были подведены итоги "Мисс Вселенная — 2019", победительницей стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи.