Россиянка Алина Санько не вышла в финал, но была среди 12 полуфиналисток конкурса.

"Мисс мира — 2019" стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх, об этом сообщается на официальной странице конкурса в "Твиттере".

Это вторая представительница Ямайки, которой удалось победить в этом соревновании. Впервые её соотечественница получила титул в 1993 году.

Мероприятие проходило в Лондоне. Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино, второй — уроженка Индии Суман Рао.

Россиянка Алина Санько, которая ранее отказалась участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная — 2019", не вошла в пятёрку лидеров, но стала одной из 12 полуфиналисток.