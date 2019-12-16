Разработчики запросили у "Роскосмоса" 18 миллиардов на доработку корабля "Орёл"

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей на доработку пилотируемого транспортного корабля "Орёл", который предназначен для полётов к Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы организации.

— Выделить дополнительные средства в объёме 18,1 миллиарда рублей по госконтракту ОКР "ППТК" (ЛКИ-1) (опытно-конструкторская работа "Перспективный пилотируемый транспортный корабль" ("Лётно-конструкторские испытания — 1"). — Прим. Лайфа), — отмечается в сообщении.

Средства пойдут на разработку системы аварийного спасения корабля, на системы исполнительных органов спуска, управления движением и навигацией, бортовых измерений, электроснабжения, жизнеобеспечения экипажа, на двигательную установку.