Слуцкий возвращается домой? "Рубин" креативно намекнул на своего нового тренера

До этого Леонид Викторович трудился в голландском "Витессе", но после неудовлетворительных результатов подал в отставку.

Сначала "Рубин" заявил, что Роман Шаронов и его тренерский штаб покидают команду, а затем в "Твиттере" опубликовал гифку с качающимся креслом, не называя имени специалиста. Однако многие поняли, о ком идёт речь, ведь Слуцкий часто во время матча раскачивается, сидя в кресле.