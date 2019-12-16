В этом году будет привито рекордное количество россиян — 70 миллионов человек, это почти половина населения страны (около 46,6%).

Рост заболеваемости гриппом начнётся в конце декабря этого года, а пик инфекции придётся на январь 2020 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе заседания совета законодателей.

— Мы прививаем 70 млн жителей нашей страны от гриппа, второй год сносим фактически эпидемию, она не началась, как видите, пока, а начнётся она в конце декабря, будет смещена по времени на январь, — цитирует Скворцову "Интерфакс".

Благодаря масштабной программе вакцинации за последние годы в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом и в 20 раз — число осложнённых и тяжёлых форм данной болезни.