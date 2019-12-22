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Регион
Опубликовано 22 декабря 2019, 02:49

ВМС Ливии задержали в своих территориальных водах судно с турецким экипажем

В настоящее время оно доставлено в порт Рас-аль-Хиляль для досмотра и проведения соответствующих процедур.

Военно-морские службы Ливии задержали судно под флагом Гренады с турецким экипажем в территориальных водах страны, сообщает Afrigatenews.

Операция была проведена силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Судно доставлено в порт Рас-аль-Хиляль для досмотра груза и проведения соответствующих процедур.

В июле власти Ливии объявили всеобщую мобилизацию из-за турецких угроз. Отмечается, что ранее армия фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Анкару в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи, после чего пригрозила ей атаками на территорию.

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Дарья Хомякова
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