ВМС Ливии задержали в своих территориальных водах судно с турецким экипажем

В настоящее время оно доставлено в порт Рас-аль-Хиляль для досмотра и проведения соответствующих процедур.

Военно-морские службы Ливии задержали судно под флагом Гренады с турецким экипажем в территориальных водах страны, сообщает Afrigatenews.

Операция была проведена силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Судно доставлено в порт Рас-аль-Хиляль для досмотра груза и проведения соответствующих процедур.