Психолог объяснила, почему детям лучше не дарить гаджеты

Вместо них специалист советует приобрести семейные, настольные или подвижные игры.

Чтобы не помешать нормальному развитию ребёнка и становлению в нём творца и исследователя, специалисты советуют не дарить детям смартфоны или планшеты, а выбирать что-то более полезное. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Дарить ребёнку гаджет игровой — это зверю в зубы ребёнка отдавать, потому что экран управляет вниманием очень сильно, уход туда очень мощный. Неслучайно лет двадцать назад появился диагноз "экранная зависимость", — считает кандидат психологических наук, доцент МГППУ Елена Абдулаева.

Она подчёркивает, что осваивать гаджет не как игрушку, а как инструмент ребёнку лучше уже в более сознательном возрасте. Кроме того, не стоит с помощью гаджетов пытаться дублировать то, что и так доступно в реальности, наподобие сбора осенних листьев, изготовления тортиков или строительства отношений. Это должно пройти "через переживание на уровне душевной жизни и органов чувств", а не через экран.

И даже детям постарше, например школьникам, собственные смартфоны лучше не дарить, но в особых случаях можно ненадолго допускать к технике родителей, подбирая сложные логические игры, подходящие по возрасту, и чётко нормируя время нахождения перед экраном. Последнее, к слову, очень сложно реализовать, когда у ребёнка свой гаджет, так как он владелец и о дозировании времени речи не идёт.

— Заметим, что лидеры IT-индустрии в Кремниевой долине своих детей ограждают от гаджетов бескомпромиссно и обучают в школах, где много непосредственного ручного труда и искусств, — продолжает Абдулаева.

Она отмечает, что только ребёнок, свободный от влияния "креативных разработчиков", способен в будущем создать что-то сам, а дружба с гаджетами всё чаще звучит вместе с темой ведомости, слабости, несформированности "Я".

Исходя из этого, психолог советует каждому родителю самому выбрать, будет ли он дарить смартфон ребёнку или нет, может, лучше обратить внимание на семейные, настольные или подвижные игры, "благо их сейчас невероятное изобилие".