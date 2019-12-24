В Госдуме предложили убрать одноразовую посуду из общепита
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По подсчётам парламентария, данная мера не окажет отрицательного влияния на бизнес.
Для сокращения объёмов отходов в России первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов предложил в обязательном порядке перевести все заведения быстрого питания на многоразовую посуду. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Данная мера позволит резко сократить объём отходов, которые возникают в результате деятельности крупных сетей предприятий быстрого питания, никак не ухудшая при этом положение небольших кафе и ресторанов, — приводит слова Власова агентство.
По его словам, вопрос экологии и сбора мусора в России всё актуальнее с каждым днём и одним из ключевых моментов в этом вопросе является использование одноразовой посуды предприятиями общепита.
Власов отмечает, что многие "подобные организации" обладают высокой рентабельностью, но при этом являются источником большого количества бытовых отходов.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин призвал уменьшать количество пластиковой посуды.