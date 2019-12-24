В Госдуме предложили убрать одноразовую посуду из общепита

По подсчётам парламентария, данная мера не окажет отрицательного влияния на бизнес.

Для сокращения объёмов отходов в России первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов предложил в обязательном порядке перевести все заведения быстрого питания на многоразовую посуду. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Данная мера позволит резко сократить объём отходов, которые возникают в результате деятельности крупных сетей предприятий быстрого питания, никак не ухудшая при этом положение небольших кафе и ресторанов, — приводит слова Власова агентство.

По его словам, вопрос экологии и сбора мусора в России всё актуальнее с каждым днём и одним из ключевых моментов в этом вопросе является использование одноразовой посуды предприятиями общепита.

Власов отмечает, что многие "подобные организации" обладают высокой рентабельностью, но при этом являются источником большого количества бытовых отходов.