Путин призвал уменьшать количество пластиковой посуды

Глава государства отметил, что действовать нужно аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

Президент РФ Владимир Путин призвал к сокращению количества пластиковой посуды. Об этом он заявил во время заседания Совета по правам человека.

При этом российский лидер отметил, что делать это нужно аккуратно.

— Надо сокращать производство пластиковой посуды, но действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности, — заявил он.

Ранее Путин признался, что трагедия в Беслане в 2004 году — это его личная боль.

Напомним, глава государства в ходе встречи с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обсуждает целый ряд вопросов, таких как улучшение судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних. Лайф ведёт прямую трансляцию заседания.