Путин призвал уменьшать количество пластиковой посуды

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Фото © Pixabay

Глава государства отметил, что действовать нужно аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

Президент РФ Владимир Путин призвал к сокращению количества пластиковой посуды. Об этом он заявил во время заседания Совета по правам человека.

При этом российский лидер отметил, что делать это нужно аккуратно.

Надо сокращать производство пластиковой посуды, но действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности, — заявил он.

Ранее Путин признался, что трагедия в Беслане в 2004 году — это его личная боль.

Напомним, глава государства в ходе встречи с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека сегодня обсуждает целый ряд вопросов, таких как улучшение судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних. Лайф ведёт прямую трансляцию заседания.

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