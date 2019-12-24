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Регион
Опубликовано 24 декабря 2019, 17:09

Слуцкий — о резолюции Европарламента: Это ампутация истории

Попытки фальсификации истории, которые предпринимают в Европе, вызывают в России глубочайшее возмущение, тем более в преддверии юбилея Победы. Так глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал Лайфу резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.

Уничтожаются мемориалы, уничтожаются памятники. Сегодня в учебниках истории в Польше роль советского народа-освободителя в Победе просто отсутствует. Это ампутация истории, фальсификация истории. Так вести себя непозволительно европейскому государству в 21-м столетии, — отметил парламентарий.

Поэтому Слуцкий видит ответственность РФ за то, чтобы не было фальсификации истории и чтобы уроки войны были усвоены теми, "от кого зависит, чтобы никогда не было третьей мировой войны".

При этом он назвал оправданной риторику президента РФ Владимира Путина относительно резолюции ЕП.

Напомним, в резолюции, принятой 19 сентября, говорилось о важности "памяти о трагическом прошлом Европы ради её будущего". В ЕП выразили озабоченность "стремлением Кремля обелить преступления тоталитарного режима", а также заявили, что СССР несёт ответственность за начало Второй мировой войны.

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Александр Юнашев
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