Слуцкий — о резолюции Европарламента: Это ампутация истории

Попытки фальсификации истории, которые предпринимают в Европе, вызывают в России глубочайшее возмущение, тем более в преддверии юбилея Победы. Так глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал Лайфу резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.

— Уничтожаются мемориалы, уничтожаются памятники. Сегодня в учебниках истории в Польше роль советского народа-освободителя в Победе просто отсутствует. Это ампутация истории, фальсификация истории. Так вести себя непозволительно европейскому государству в 21-м столетии, — отметил парламентарий.

Поэтому Слуцкий видит ответственность РФ за то, чтобы не было фальсификации истории и чтобы уроки войны были усвоены теми, "от кого зависит, чтобы никогда не было третьей мировой войны".

При этом он назвал оправданной риторику президента РФ Владимира Путина относительно резолюции ЕП.