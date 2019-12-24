Путин назвал полным бредом резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин считает полным бредом резолюцию Европарламента о том, что СССР несёт ответственность за начало Второй мировой войны.

— Недавно Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску гитлеровскую Германию и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несёт ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред, — сказал глава государства на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Напомним, в резолюции, принятой 19 сентября, говорилось о важности "памяти о трагическом прошлом Европы ради её будущего". В ЕП выразили озабоченность "стремлением Кремля обелить преступления тоталитарного режима". Европарламентарии призвали РФ "не пытаться переписывать историю".

В ходе пресс-конференции Владимир Путин признавался, что его удивила эта резолюция.