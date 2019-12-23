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#михаэльшумахер#формула1#спорт#новости

Главная гонка Шумахера. Когда легендарный пилот вернётся к нормальной жизни?

29 декабря 2013-го случилось страшное: семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах и получил травму головы. Он впал в кому и выпал из медиапространства: супруга гонщика почти ничего не рассказывает о его состоянии. Сегодня Шумахеру исполняется 51 год, и пожелать ему хочется только одного: здоровья и возвращения к нормальной жизни.

сегодня в 07:00
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Фото © Instagram/michaelschumacher

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Фото © Instagram/michaelschumacher

Роковое падение

  • 29 декабря 2013 года

Шумахер упал, катаясь на лыжах на альпийском горнолыжном курорте, и получил тяжёлую травму головы после удара о камень

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Фото © Instagram/michaelschumacher

Выход из комы

  • Июнь 2014 года

Гонщик вышел из комы в 2014 году. Он не был прикован к постели, но его состояние оставалось тяжёлым

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Фото © Instagram/michaelschumacher

Тяжёлая реабилитация

  • Май 2015 года

Шумахер начал тяжёлый процесс реабилитации. Он узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки. Но пускают к нему не всех

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На лечение Шумахера его семья потратила порядка 16 миллионов евро. Пришлось даже продать дом в Норвегии и самолёт

На лечение Шумахера его семья потратила порядка 16 миллионов евро. Пришлось даже продать дом в Норвегии и самолёт

Я очень осторожен, когда что-то говорю, но могу подтвердить, что я смотрел Гран-при Бразилии 2018 года в Швейцарии вместе с Михаэлем

Друг Шумахера Жан Тодт

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Врач Филипп Менаше. Фото © uab.edu

Новое лечение

  • Сентябрь 2019 года

Шумахера доставили в Париж, где он начал новое лечение стволовыми клетками. Это должно оптимизировать работу сердечной мышцы

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Сейчас он в лучших руках. И мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить его состояние в секрете

Супруга гонщика Коринна Шумахер

Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Состояние Михаэля постепенно улучшается

Друг Шумахера Росс Браун

Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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