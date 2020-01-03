Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 января 2020, 10:00

Главная гонка Шумахера. Когда легендарный пилот вернётся к нормальной жизни?

Фото © Instagram / michaelschumacher

Фото © Instagram / michaelschumacher

29 декабря 2013-го случилось страшное: семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах и получил травму головы. Он впал в кому и выпал из медиапространства: супруга гонщика почти ничего не рассказывает о его состоянии. Сегодня Шумахеру исполняется 51 год, и пожелать ему хочется только одного — здоровья и возвращения к нормальной жизни.

text
[object Object]

Шумахер упал, катаясь на лыжах на альпийском горнолыжном курорте, и получил тяжёлую травму головы после удара о камень

Фото © Instagram / michaelschumacher

text
[object Object]

Гонщик вышел из комы в 2014 году. Он не был прикован к постели, но его состояние оставалось тяжёлым

Фото © Instagram / michaelschumacher

text
[object Object]

Шумахер начал тяжёлый процесс реабилитации. Он узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки. Но пускают к нему не всех

Фото © Instagram / michaelschumacher

image

На лечение Шумахера его семья потратила порядка 16 миллионов евро. Пришлось даже продать дом в Норвегии и самолёт

Фото © Instagram / michaelschumacher

quote

Я очень осторожен, когда что-то говорю, но могу подтвердить, что я смотрел Гран-при Бразилии 2018 года в Швейцарии вместе с Михаэлем

[object Object]
text
[object Object]

Шумахера доставили в Париж, где он начал новое лечение стволовыми клетками. Это должно оптимизировать работу сердечной мышцы

Врач Филипп Менаше. Фото © uab.edu

quote

Сейчас он в лучших руках. И мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить его состояние в секрете

[object Object]

Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Состояние Михаэля постепенно улучшается

Друг Шумахера Росс Браун

BannerImage
Дмитрий Садылко
  • Новости
  • Михаэль Шумахер
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar