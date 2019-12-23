Главная гонка Шумахера. Когда легендарный пилот вернётся к нормальной жизни?

Фото © Instagram/michaelschumacher
Фото © Instagram/michaelschumacher
Роковое падение
Шумахер упал, катаясь на лыжах на альпийском горнолыжном курорте, и получил тяжёлую травму головы после удара о каменьcontent
Фото © Instagram/michaelschumacher
Выход из комы
Гонщик вышел из комы в 2014 году. Он не был прикован к постели, но его состояние оставалось тяжёлымcontent
Фото © Instagram/michaelschumacher
Тяжёлая реабилитация
Шумахер начал тяжёлый процесс реабилитации. Он узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки. Но пускают к нему не всехcontent
На лечение Шумахера его семья потратила порядка 16 миллионов евро. Пришлось даже продать дом в Норвегии и самолёт
Я очень осторожен, когда что-то говорю, но могу подтвердить, что я смотрел Гран-при Бразилии 2018 года в Швейцарии вместе с Михаэлем
Врач Филипп Менаше. Фото © uab.edu
Новое лечение
Шумахера доставили в Париж, где он начал новое лечение стволовыми клетками. Это должно оптимизировать работу сердечной мышцыcontent
Сейчас он в лучших руках. И мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить его состояние в секрете
Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Состояние Михаэля постепенно улучшается