Главная гонка Шумахера. Когда легендарный пилот вернётся к нормальной жизни?
29 декабря 2013-го случилось страшное: семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах и получил травму головы. Он впал в кому и выпал из медиапространства: супруга гонщика почти ничего не рассказывает о его состоянии. Сегодня Шумахеру исполняется 51 год, и пожелать ему хочется только одного — здоровья и возвращения к нормальной жизни.
Шумахер упал, катаясь на лыжах на альпийском горнолыжном курорте, и получил тяжёлую травму головы после удара о камень
Гонщик вышел из комы в 2014 году. Он не был прикован к постели, но его состояние оставалось тяжёлым
Шумахер начал тяжёлый процесс реабилитации. Он узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки. Но пускают к нему не всех
На лечение Шумахера его семья потратила порядка 16 миллионов евро. Пришлось даже продать дом в Норвегии и самолёт
Я очень осторожен, когда что-то говорю, но могу подтвердить, что я смотрел Гран-при Бразилии 2018 года в Швейцарии вместе с Михаэлем
Шумахера доставили в Париж, где он начал новое лечение стволовыми клетками. Это должно оптимизировать работу сердечной мышцы
Врач Филипп Менаше. Фото © uab.edu
Сейчас он в лучших руках. И мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Постарайтесь понять, что мы следуем желанию Михаэля сохранить его состояние в секрете
Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Состояние Михаэля постепенно улучшается
Друг Шумахера Росс Браун