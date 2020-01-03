Главная гонка Шумахера. Когда легендарный пилот вернётся к нормальной жизни?

29 декабря 2013-го случилось страшное: семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах и получил травму головы. Он впал в кому и выпал из медиапространства: супруга гонщика почти ничего не рассказывает о его состоянии. Сегодня Шумахеру исполняется 51 год, и пожелать ему хочется только одного — здоровья и возвращения к нормальной жизни.