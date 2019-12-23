Гнус, Пятизадов, Бляблин. Почему на Руси так много обидных фамилий

Большинство фамилий на Руси появились достаточно поздно — в XVII–XIX веках, и тем более удивительно, что многие крестьяне, казаки и служилые люди считали не зазорным для себя записываться в реестры, а потом и передавать детям унизительные, обидные, а порой и смешные фамилии. Ну кому, скажите на милость, хочется быть Пeдиком или Зюзей, Пальцапупой или Бедой, Гнусом, Пятизадовым или Могилой? И что делать в школе, если фамилия отца Дристунов, Смерть или вообще — Попа?

Впервые фамилии у русских людей можно встретить в "Первой Новгородской летописи" 1240-го года. Но и там сразу же встречается имя, не самое приятное для слуха: среди погибших новогородцев упоминается некий сын кожевника — Дрочило Нездылов. Откуда же такая приверженность к уничижительным и простецким именам? Ведь подобные фамилии носят не только потомки крепостных крестьян — это можно было объяснить самодурством помещиков, которые записывали крестьян по своему разумению Поносовыми и Косоротовыми, Криворучками и Пысями. Но смешные и нелепые фамилии встречаются и среди дворян — Кобылкины и Кошкины, Дурасовы и Дурново, Крысины и Трусовы встречались на Руси часто. На это было несколько причин.

Суеверия

Фото © Живописец Всеволод Иванов

Несмотря на повсеместное распространение православия, в народе оставались живучи дохристианские суеверия, по которым ребенку следовало давать такое имя, чтобы его не сглазили завистники и чтобы даже черти не обращали на него внимания.

По поверьям при рождении младенцу давали несколько имен. Одно из них было официальным и записывалось в бумагах, было известно начальству и постронним, а второе — истинное, домашнее знали только самые родные люди. Крестьяне верили, что именно от этого имени и зависит судьба человека, а уж что там записано у барина в бумагах, то интересно лишь барину.

Верили — если враги не знают твоего настоящего имени, то не смогут сглазить, забрать себе чужую "хорошую" судьбу, навести порчу, заколдовать или "увести" удачу. У каждого человека было несколько имен. Первое было крестильным, давалось в честь православного святого и было официальным, второе — тайное предназначалось для своих. Но было и третье имя — прозвище, которое ребенку давали на улице. И чем более невзрачным, смешным или нелепым было это прозвище, тем больше было надежды, что злые люди и бесы пройдут мимо малыша. Отсюда странные прозвища, вроде Сопли или Пустяка, Чумы или Пакости, Лентяя, Дрыща, Убогого, а то и вовсе — Паскуды. Клички эти позже становились фамилиями по принципу "как есть" или превращались в Пустяковых и Пакостиных, Паскудиных и Лентяевых, Дряниных и Негодяевых, Козявкиных и Хрюкиных.

Возможно, было тут и желание скрыться подальше от глаз начальства, лишний раз не выставляться. Для этого следовало взять уничижительную фамилию. Что взять с Объедкина или с Голозадова? Нищета. Как можно надеяться, что Мочало или Блуд станут верными помощниками? Пусть лучше дома остаются.

Давали прозвище и "от противного" — красивого мальчонку называли Некрасом, умного — Глупышом или Дураком (вспомните хотя бы героя сказок Ивана-Дурака), самого родного — Нелюбимом. От этих прозвищ пошли фамилии Некрасовы и Дураковы, Нелюбимовы и Глупышкины.

Утраченные слова

Обряд имянаречения. Фото © Public Domain

Многие фамилии, которые сейчас кажутся нам унизительными и странными, происходят от слов, которые уже вышли из употребления. Например, фамилия Вагин или Вагина по предположению лингвистов указывает на место, где жили предки людей — реку Ваг, приток Дуная. Есть и другая версия происхождения фамилии — от кузнечного инструмента "вага", которое представляет собой "мoлoтoвищe кpичнoгo мoлoтa", использующееся для ковки железа. А быть может, предки Вагина были шорниками, так как вагой называется один из элементов лошадиной упряжи.

Забавная фамилия Бляблин ведет происхождение от слова "блябля", что означает "особого рода оплеуха" и говорит о том, что кто-то из предков Бляблина был чрезвычайно драчлив и раздавал всем тычки.

Человек по фамилии Kpeтинин никогда не имел в роду дураков, зато имел прижимистых, жадных людей, ведь в Малороссии "кретом" звали крота. Родоначальник семьи с фамилией Выcкpeбeнeц скорее всего был последним ребенком в большой, многодетной семье, а Жирносеков занимался изготовлением жерновов для мельниц — сек жернова. Загадка фамилии Попа заключается в ее молдавском происхождении; фамилия указывает на то, что род идет от священников, так как "попэ" по-молдавски означает священник, поп. Фамилия Трусов произошла от слова "трус", что значило "землетрясение". Фамилия Пуп означала всего-навсего почку на ветке. А происхождение фамилии Дураковых таится с российской истории: после пугачевского бунта императрица Екатерина в ярости приказала всех Пугачевых России переименовать в Дураковых и запретила на веки вечные менять фамилию.

Казаки пошутили

Фото © Живописец Всеволод Иванов

Но пуще всего друг над другом потешались казаки. Они давали друг другу обидные прозвища не только для потехи, но и из суеверий. Иногда основанием для прозвища становился внешний вид казака, иногда его поведение, а иногда — смешной случай. Так на Дону появлялись Жопкины и Рапердяевы, Бздилины и Дристунчиковы, Мохнажоповы, Вислогузовы и Пердуновы, Дурынды и Козлы, Полубесы и Грешные Души.

Были и фамилии, которые указывали на необыкновенные случаи. Драницына однажды драл медведь, Растеряй и Подкопай что-то потеряли или сделали подкоп, Тюрьморезов бежал из тюрьмы, а Худосраков приболел животом.

Пока все эти замечательные фамилии были в ходу между казаками, на них не обращали внимания, но в начале XIX века при создании казачьих реестров власти пришли в ужас от разгула казачьей фантазии, и был издан указ — поменять казакам фамилии на более благозвучные. Но это не помогло — брать новые, не овеянные родовой славой фамилии, казаки не хотели. Так что среди них до сих пор встречаются Пукины и Дристуновы, Дерикозовы и Криволаевы, Недомерковы и Гнилопузовы.

К слову сказать, из 400 000 уникальных российских фaмилий, смешные и унизительные носят весьма немногие. Носителей некоторых фамилий насчитывается до нескольких сот человек, а других и вовсе — меньше десятка.