Папа придумал лайфхак, как одновременно спать и присматривать за четырьмя детьми

Мама четверых детишек Моника Вебер из Колорадо, США, разместила в "Фейсбуке" пост, который стал вирусным, пишет Kidspot. Она рассказала, как отправилась по магазинам, после того как муж Майкл заверил, что присмотрит за малышами в её отсутствие. Однако когда супруга вернулась, то обнаружила своего возлюбленного мирно спящим на диване.

Майкл: "Я присмотрю за детьми, чтобы ты спокойно сходила в магазин..." Вернувшись, я увидела это Моника Вебер

Фото © Facebook / Monica Weber

Но детишки в это время действительно сидели смирно и серьёзно и увлечённо занимались делом, ничего не подозревая. Оказывается, хитрый папа предложил малышам нарисовать его с натуры, а за лучшую работу пообещал шоколад. Конечно же, прозорливый родитель не предупредил своих чад, что в это время он не просто прикроет глаза, а отправится в объятия Морфея.

Майкл и Моника Вебер. Фото © Facebook / Monica Weber, Michael Weber Jr

Впрочем, Моника совсем не рассердилась на своего изобретательного супруга. Наоборот, многодетная мама назвала его замечательным человеком, который действительно вышел победителем из ситуации и заслужил тот самый шоколад. Идею Майкла поддержали и пользователи Сети, которые поделились записью более 34 тысяч раз.

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