Вы ни за что не догадаетесь, из чего приготовили этих героев: 10 подсказок

Всё началось, когда в далёком 2013 году Кэролайн, которая живёт и работает в Норвегии, создала сложную пряничную скульптуру Оптимуса Прайма

На создание произведения искусства ушло порядка 800 отдельных деталек. Тогда девушка даже выиграла конкурс пряничных человечков... Неудивительно!

С тех пор каждый год перед Рождеством у Кэролайн главная забота — разработать, испечь и собрать новый шедевр

Внутри фигур — железные конструкции, "скелет", на котором держатся все части скульптуры

Правда, лучше такие пряники не есть. Мало того что они слишком красивые для этого, так ещё и твёрдые, пишет Oddity Central

Кондитерша изменила рецепт, сделав "материал" намного твёрже и прочней. А чтобы это всё держалось вместе, используется расплавленный сахар

И хоть новогодние праздники только наступили, Кэролайн уже начала думать над тем, за какого героя примется перед следующим Рождеством

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