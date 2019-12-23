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#искусство#новыйгод#рождество#wow#сладости#пряники

Вы ни за что не догадаетесь, из чего приготовили этих героев: 10 подсказок

Недавно на просторах англоязычного Интернета стала известна кондитерша Кэролайн Эрикссон. Её скульптура героя фильма "Стражи Галактики" Грута, выполненная исключительно из имбирных пряников, полюбилась пользователям Сети. Но мало кто знает, что герой — всего лишь последняя работа из множества традиционных рождественских пряничных шедевров.

сегодня в 15:00
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Фото © Instagram/caroline.d.eriksson

Всё началось, когда в далёком 2013 году Кэролайн, которая живёт и работает в Норвегии, создала сложную пряничную скульптуру Оптимуса Прайма

Фото © Instagram/caroline.d.eriksson

На создание произведения искусства ушло порядка 800 отдельных деталек. Тогда девушка даже выиграла конкурс пряничных человечков... Неудивительно!

Фото © Instagram/caroline.d.eriksson

С тех пор каждый год перед Рождеством у Кэролайн главная забота — разработать, испечь и собрать новый шедевр

Фото © Instagram/caroline.d.eriksson

Внутри фигур — железные конструкции, "скелет", на котором держатся все части скульптуры

Фото © Instagram/caroline.d.eriksson

Правда, лучше такие пряники не есть. Мало того что они слишком красивые для этого, так ещё и твёрдые, пишет Oddity Central

Фото © Instagram/caroline.d.eriksson

Кондитерша изменила рецепт, сделав "материал" намного твёрже и прочней. А чтобы это всё держалось вместе, используется расплавленный сахар

Фото © Instagram/caroline.d.eriksson

И хоть новогодние праздники только наступили, Кэролайн уже начала думать над тем, за какого героя примется перед следующим Рождеством

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