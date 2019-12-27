В Черногории принят закон о вероисповедании, ущемляющий православную церковь

За него проголосовали единогласно, поскольку до этого все оппозиционные депутаты были выведены с заседания за потасовку.

Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания на фоне массовых протестов в стране, трансляция заседания велась на сайте Скупщины (парламент Черногории. — Прим. Лайфа).

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", ущемляющий права Сербской православной церкви, был принят единогласно, поскольку все оппозиционные депутаты перед этим были удалены из зала.

В процессе голосования оппозиция "Демократического фронта" потребовала доработки законопроекта по 117 пунктам, а после отказа устроила потасовку, после чего была лишена права участия в заседаниях на 15 дней. Сразу после этого за 16 часов все поправки были отклонены, закон приняли без них. Его введение подразумевает в том числе секуляризацию собственности Сербской православной церкви.

Всё это время в стране проходили массовые протесты в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич. Более 50 человек были задержаны.