Черногория собралась добиться автокефалии для своей церкви

Черногория намерена добиться независимости своей церкви от Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом заявил президент страны Мило Джуканович. По его мнению, СПЦ препятствует европейским амбициям общества.
— Мы исправим ещё одну тяжёлую несправедливость, причинённую Черногории в начале XX века. Это обновление Черногорской автокефальной церкви. Нравится это кому-то или нет, но мы будем очень сосредоточенно работать над этим, — сказал глава государства на митинге в Никшиче.
Он обвинил СПЦ в том, что она в разных формах пытается препятствовать современным европейским амбициям черногорского народа, пытается сохранить религиозную монополию в стране и помешать созданию правового государства.
Напомним, в декабре 2018 года на Украине также объявили о создании "новой церкви" взамен канонической. Константинополь дал Киеву томос об автокефалии. РПЦ и другие канонические церкви не признали новую украинскую структуру. Вскоре и экс-глава УПЦ КП Филарет заявил, что Пётр Порошенко его обманул, — автокефалия оказалась не тем, о чём говорили.
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