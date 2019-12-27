Путин обсудил ситуацию в Сирии и Ливии с членами Совбеза

В частности, участники оперативного совещания подняли вопрос повышения террористической активности в Идлибе.

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, на котором обсудил ситуацию в Сирии и Ливии, а также актуальные вопросы социально-экономического развития, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, в продолжение телефонных разговоров российского лидера с главами зарубежных государств, которые состоялись в последние дни, участники совещания обсудили ситуацию в Сирии, в частности проблему повышения террористической активности в Идлибе.

Также затрагивался вопрос о положении дел в Ливии.

— Участники высказались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране, — сообщил Песков.

Кроме того, ввиду предстоящих новогодних праздников, Владимир Путин отметил необходимость обеспечить бесперебойную работу министерств и ведомств в эти дни.