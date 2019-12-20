Россия наложила вето на резолюцию по Сирии в Совбезе ООН и предложила свою

При этом российскую резолюцию по трансграничной гуманитарной помощи в Совбезе ООН также не поддержали.

Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении гуманитарной помощи Сирии, сообщает РИА "Новости".

По мнению России, предлагаемая резолюция устарела и не учитывает изменений, произошедших в Сирии за последние годы.

При этом российскую резолюцию в Совбезе ООН также не поддержали: пять стран проголосовали за проект, шесть — против, ещё четыре воздержались.

Режим упрощённой доставки гуманитарных и медицинских грузов, установленный резолюцией Совбеза ООН и действующий в Сирии с 2014 года, продлевался каждый год. Согласно документу, для доставки гуманитарной помощи можно пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салам, Баб эль-Хава, Эль-Арабия и Аль-Рамата.

Германия, Бельгия и Кувейт, заинтересованные в продлении трансграничной доставки гуманитарных грузов на ещё один год, предложили исключить переход Аль-Рамата и продлить механизм трансграничной помощи ещё на 12 месяцев.

Постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия проголосовала против резолюции, так как она устарела.

В свою очередь российские дипломаты предлагают оставить два трансграничных перехода из четырёх — Баб-эс-Салам, Баб эль-Хава, на границе с Турцией, и закрыть переходы на границе с Иорданией и Ираком.

Кроме того, было предложено продлить механизм доставки трансграничной помощи на шесть месяцев, а не на 12, как ранее. Резолюцию не приняли.

Ранее Лайф сообщал, что Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.