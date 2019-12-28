СМИ: Турция направит в Ливию восемь тысяч боевиков из сирийской оппозиции

В зонах на севере Сирии, подконтрольных турецкой стороне, уже созданы пункты мобилизации.

Турция направит в Ливию восемь тысяч боевиков из формирований сирийской оппозиции для поддержки сил Правительства народного согласия (ПНС). Первая группа в составе 120 человек уже была доставлена на территорию страны, об этом заявил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

На севере Сирии в городе Африн, а также в Эр-Раи и Ахтерине в зонах, подконтрольных Турции, созданы пункты мобилизации. Отмечается, что отбором боевиков занимается дивизия "Султан Мурад", которая состоит из проживающих в Сирии этнических туркменов.

Издание Anadolu Ajansi сообщило, что партия турецкого лидера Реджепа Эрдогана планирует передать на рассмотрение парламенту Турции мандат правительства по отправке войск в Ливию, голосование может пройти 2 января.