СМИ: Ливия запросила у Турции военной поддержки

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал направить войска уже в следующем месяце.

Правительство национального согласия Ливии запросило у Турции военной поддержки, сообщает Reuters со ссылкой на представителя страны.

Чиновник в Триполи подтвердил, что был сделан официальный запрос на турецкую военную поддержку в воздухе, на земле и на море.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отправит войска в Ливию уже в следующем месяце.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что будет сбивать гражданские самолёты, которые используются для перевозки оружия.