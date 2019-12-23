Конфеты с отравой. Чем опасен снюс для подростков

Мёртвый мальчик и опасные подарки

27 декабря в посёлке Силикатный Липецкой области скончался подросток. По некоторым данным, ребёнок мог погибнуть от отравления снюсом, так как другие дети видели, что он его употреблял. Другие говорят, что у мальчика было врождённое заболевание, связанное с сердцем.

Причина смерти ещё не установлена, её должна установить химико-токсикологическая экспертиза. Следственный комитет уже начал проверку.

Фото © Shutterstock

Источник Лайфа в медицинских кругах рассказал об опасностях снюса.

— Да, часто бывают случаи, когда дети употребляют жевательный табак и попадают в больницу с диагнозом "интоксикация". Безусловно, для детского организма любой вид табака вреден, но на моей практике это первый случай, когда подросток мог скончаться после употребления этого вещества. Возможно, причиной могла быть врождённая болезнь, которая вкупе с употреблением табака вызвала негативный эффект, а своевременная помощь оказана не была, — рассказал собеседник Лайфа.

Другой вопиющий случай произошёл в Пензе, где неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал школьникам снюс вместо конфет. Местное УМВД РФ уже заинтересовалось этой историей и начало проверку.

Реклама — двигатель всего

Законодательно снюс, как и другие никотиносодержащие смеси, запрещено продавать лицам, не достигшим совершеннолетия. Однако недобросовестные продавцы часто пренебрегают законом и спокойно доставляют товар малолетним. С учётом повсеместной рекламы у модных блогеров достать такой товар просто. Тем более что цена одной баночки совсем низкая — чуть больше ста рублей.

Фото © Shutterstock

Хитрые продавцы, чтобы продавать школьникам снюс, пошли дальше и стали использовать ушлые методы: выпускать ту же смесь, но в виде леденцов и мармелада. Сказать, сколько точно никотина содержится в таком химическом продукте, сложно, но даже несколько таких "конфет" могут нанести серьёзный вред здоровью школьника.

— Такие смеси никто не контролирует и не проверяет. Любой школьник может отравиться "легальным" снюсом, а от такого адского коктейля могут быть более серьёзные последствия. Пакетики снюсов после рассасывания надо выплюнуть, а дозировка того же мармелада может быть опаснее целой пачки сигарет, — предупреждает собеседник Лайфа из медицинских кругов.

Подробнее про рекламу снюсов читайте в этом материале Лайфа.

Дело власти — запретят ли?

В итоге проблема снюсов дошла и до самых верхних эшелонов власти. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ограничить продажу аналогов снюса.

Фото © Shutterstock

— Оборот табака в нашей стране подвержен жёсткому регулированию. Есть программа по борьбе с курением. Есть запреты, кому продавать, кому не продавать. А эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним, — написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Премьер-министр поручил Роспотребнадзору и МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в Интернете.

Возможно, в грядущем 2020 году снюс не просто ограничат, а запретят. С другой стороны, может повториться ситуация с жидкими смесями для другого популярного молодёжного увлечения — вейпинга. Смеси для вейпа по-прежнему можно как заказать в Интернете, так и купить в табачных магазинах. Во всех подобных случаях нет ничего противозаконного, если такие смеси использует взрослый человек, но постоянные случаи отравления среди подростков стали настоящей проблемой. Одними запретами тут не обойдёшься, как и пропагандой здорового образа жизни, — нужны комплексные меры для контроля потребления подобной продукции.