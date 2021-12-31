Виртуальный секс и онлайн-попойка: Как весело встретить Новый год в одиночестве Бывает, что человеку не с кем встретить Новый год. Совсем одному сидеть дома не хочется, но и близких друзей и родственников рядом нет. В Сети придумали немало решений для этой проблемы. 30 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

У Евгения в этом году девушка оказалась одна в другом городе. Придётся ей встречать праздник в одиночестве. Чтобы она не скучала, молодой человек уже заказал услугу "Дед Мороз по скайпу". Кстати, необычная услуга пользуется популярностью уже несколько лет. Причём бывает, что люди таким образом даже заказывают звонок сами себе. Просто чтобы было с кем поболтать в новогоднюю ночь, если праздник встретить не с кем.

— Спрос на онлайн-поздравление Деда Мороза очень высокий и постоянно растёт, — рассказала менеджер по приёму заказов службы по заказу Деда Мороза и Снегурочки Татьяна. — Часто молодые люди делают такой оригинальный подарок своим девушкам. Например, был заказ, когда мужчина заказал Деда Мороза по скайпу, он в условное время позвонил девушке, а заказчик делал вид, что это случайность и он сам удивлён. Было очень весело.

Чаще всего новогодних персонажей заказывают, конечно же, детям. Услуга интересна людям, которые уезжают с семьёй за границу или давно живут за рубежом, а детям хочется получить поздравление от нашего родного Деда Мороза, а не местного Санта-Клауса. К тому же такой подарок стоит дёшево. Десятиминутное поздравление Деда Мороза стоит порядка двух тысяч рублей. Если вдвоём со Снегурочкой, то четыре тысячи. Для сравнения: выезд на дом одного новогоднего персонажа стоит в среднем от трёх тысяч, а двух — от пяти тысяч.

Фото © Shutterstock

Часто Деда Мороза и Снегурочку заказывают просто одинокие люди. Кстати, их немало. По разным оценкам, семьи нет у 40% россиян, в крупных городах таких людей ещё больше — порядка 50%. Неудивительно, что с каждым годом растут виртуальные сообщества, куда люди приходят для дистанционной встречи Нового года. Чокнуться шампанским с человеком на другом конце света теперь даже легче, чем найти время для встречи с друзьями в баре. Достаточно дойти до компьютера.

Причём по Интернету сейчас можно получить практически весь спектр офлайн-услуг. С Дедом Морозом можно запросто выпить. По предварительному заказу виртуальный собутыльник надевает костюм Дедушки и всю ночь ведёт с клиентом задушевную беседу. Стоит онлайн-попойка от тысячи рублей и выше. Всё зависит от времени.

Есть и пикантные предложения. За несколько тысяч можно заказать виртуальный стриптиз. Причём с участием и Деда Мороза, и Снегурочки. Примерно столько же будет стоить виртуальный секс со Снегурочкой. Кстати, для онлайн-утех можно привлечь и других сказочных персонажей. Пожелания ограничены только фантазией и кошельком заказчика.

Авторы Нина Важдаева