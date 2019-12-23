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#журналисты#путин#новости

Журналист из Швейцарии рассказал, чем Путин покоряет собеседников

Телеведущий был поражён чувством юмора российского лидера и его острым интеллектом.

сегодня в 14:32
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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин покоряет собеседников своим интеллектом и свободной манерой общения. Об этом рассказал швейцарский тележурналист Дариус Рошбен, который в 2016 году брал интервью у российского лидера.

Я был поражён очень острым интеллектом Владимира Путина и также его иронией. Во время интервью и без камеры он с удовольствием любит шутить, — передаёт РИА "Новости" его слова.

Рошбен отметил, что российского лидера от глав других государств отличает свободная манера общения. По его словам, в отличие от своих коллег, Путин при разговоре кажется очень свободным и контролирующим себя, в то время как лидеры других стран как будто боятся сказать лишнего во время интервью.

Это, несомненно, также результат его политического долголетия и его концепции власти, — добавил журналист.

Ранее Лайф сообщал, что Кремль опубликует уникальные кадры работы Путина за 20 лет.

Витвинская Сусанна

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