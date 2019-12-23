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#подмосковье#дтп#новости

Лайф публикует видео смертельного наезда грузовика на детей в Подмосковье

По предварительным данным, водитель большегруза не заметил пешеходов, стоящих близко к кабине машины.

сегодня в 14:15

Фото © ТАСС/CTK

Видео © LIFE

Лайф публикует видео трагического дорожного инцидента в микрорайоне Белая Дача в подмосковных Люберцах, где КамАЗ сбил троих людей на пешеходном переходе. На кадрах видно, что бабушка с пятилетней внучкой и коляской, в которой находился младенец, начали переходить дорогу. Однако прямо перед ними стоял грузовик. Вероятно, из-за высокой кабины КамАЗа водитель не увидел пешеходов и начал движение.

Как сообщал Лайф, в результате ДТП пятилетняя девочка погибла на месте, а полуторагодовалая малышка была доставлена с травмами в местную детскую больницу.

Водитель грузовика остался на месте инцидента дожидаться полиции. ГУ МВД по Московской области начало проверку по факту гибели и травмирования детей.

Аксёнов Михаил

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