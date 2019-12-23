Лайф публикует видео смертельного наезда грузовика на детей в Подмосковье

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Лайф публикует видео трагического дорожного инцидента в микрорайоне Белая Дача в подмосковных Люберцах, где КамАЗ сбил троих людей на пешеходном переходе. На кадрах видно, что бабушка с пятилетней внучкой и коляской, в которой находился младенец, начали переходить дорогу. Однако прямо перед ними стоял грузовик. Вероятно, из-за высокой кабины КамАЗа водитель не увидел пешеходов и начал движение.