Лайф публикует видео смертельного наезда грузовика на детей в Подмосковье

Фото © ТАСС/CTK
Видео © LIFE
Лайф публикует видео трагического дорожного инцидента в микрорайоне Белая Дача в подмосковных Люберцах, где КамАЗ сбил троих людей на пешеходном переходе. На кадрах видно, что бабушка с пятилетней внучкой и коляской, в которой находился младенец, начали переходить дорогу. Однако прямо перед ними стоял грузовик. Вероятно, из-за высокой кабины КамАЗа водитель не увидел пешеходов и начал движение.
Как сообщал Лайф, в результате ДТП пятилетняя девочка погибла на месте, а полуторагодовалая малышка была доставлена с травмами в местную детскую больницу.
Водитель грузовика остался на месте инцидента дожидаться полиции. ГУ МВД по Московской области начало проверку по факту гибели и травмирования детей.