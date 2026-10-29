13 лет жил в тайге, а теперь — в СИЗО: Американского монаха задержали из-за рыбы на 5 млн рублей

Американский монах-старообрядец Стефан Касачев, который 13 лет прожил отшельником в сибирской тайге, оказался в СИЗО после рыбалки. Вместе с пятью другими членами общины его обвиняют в незаконном вылове 11 краснокнижных осетров. Ущерб оценивают более чем в пять миллионов рублей, а задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает Mash.

Шестерых старообрядцев задержали на реке Сургутихе в Красноярском крае, где они заготавливали рыбу на зиму. По версии следствия, среди улова оказались 11 сибирских осетров, занесённых в Красную книгу. Предварительный ущерб оценили в 5,2 миллиона рублей.

Среди задержанных оказался гражданин США Стефан Касачев. Мужчина приехал в Россию в 2013 году и поселился в уединённом старообрядческом скиту. За годы жизни вдали от цивилизации у него истекли сроки действия американского паспорта и российской визы.

После ареста адвокат монаха Игорь Трунов обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. По данным Mash, вслед за этим с Касачевым связались представители американского посольства и начали заниматься восстановлением его документов.

Защита утверждает, что старообрядцы ловили рыбу исключительно для пропитания. По словам адвоката, ближайший магазин находится примерно в 400 километрах от скита, а расстояние до Красноярска составляет около тысячи километров. Без заготовленных продуктов общине было бы трудно пережить зиму.

Представители старообрядцев из США уже сняли жильё для задержанных и добиваются изменения меры пресечения на домашний арест. В свою очередь, следствие готовит ихтиологическую экспертизу, которая должна установить точный вид пойманной рыбы.

Дело расследуется по статье о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предупредил, что Россия пока не готова возобновить промышленный вылов осетровых. По его словам, природные запасы этих рыб остаются истощёнными, поэтому потребности рынка обеспечиваются преимущественно за счёт искусственного разведения. В Волго-Каспийском бассейне запрет на промышленную добычу осетра действует с 2005 года.