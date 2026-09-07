В России не ждут скорого возобновления промышленного вылова осетровых

Россия в ближайшее время вряд ли возобновит промышленный вылов осетровых. Запасы этих рыб остаются истощёнными, поэтому рынок продолжает получать продукцию в основном благодаря искусственному воспроизводству. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По словам Зверева, естественных запасов осетровых пока недостаточно для возвращения полноценного промысла. Рынок закрывает потребность в такой продукции за счёт искусственного разведения рыбы.

«Потребность рынка обеспечивается только за счёт искусственного воспроизводства. О возобновлении промысла говорить рано – запасы всё ещё истощены», — приводит слова Зверева РИА «Новости».

Зверев также напомнил о масштабах добычи осетровых в прошлом. Сто лет назад в России ежегодно вылавливали от 5 до 6 тысяч тонн такой рыбы. На её долю приходилось около 10% стоимости всего национального вылова. Сейчас рынок получает осетровых за счёт искусственного воспроизводства.

Глава ВАРПЭ отдельно рассказал об ограничениях на промышленный вылов в Волго-Каспийском бассейне. Белугу там не добывают в промышленных масштабах с 2000 года. Запрет на промышленный вылов осетра и севрюги действует с 2005 года. Ограничения распространились и на другие регионы. Кроме того, с 2016 года все прикаспийские государства запретили промышленную добычу осетровых.

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