Российских гурманов предупредили о скором подорожании чёрной икры

Чёрная икра в России может подорожать ещё примерно на 20% к Новому году. По данным Mash, сейчас килограмм продукта стоит около 90 тыс. рублей, а к праздникам цена может приблизиться к 108 тыс. Подорожание затронет и небольшие упаковки. Банка весом 90–100 граммов, которая сейчас обходится примерно в 9–10 тыс. рублей, к концу года может стоить 12–13 тыс.

Участники рынка связывают рост цен прежде всего с расходами на содержание осетров. Рыбу приходится выращивать несколько лет до получения икры, а корм формирует до 45–50% себестоимости продукта и продолжает дорожать.

Дополнительные расходы создаёт логистика. За последний год стоимость транспортировки, как утверждается, выросла примерно на 30%. При этом икре нужны специальные условия хранения и перевозки.

Одновременно спрос на деликатес снижается. За пять лет он сократился примерно на треть. Обычные покупатели стали реже приобретать икру, а основной спрос сейчас, по словам одного из участников рынка, обеспечивают обеспеченные клиенты, которые покупают продукт к крупным праздникам.

Российская осетровая икра также поставляется за рубеж. Основными направлениями остаются страны постсоветского пространства, тогда как экспорт в США и Сингапур, по данным издания, прекратился.

Ранее сообщалось, что продажи чёрной икры в рознице в январе–апреле этого года снизились на 22% в натуральном выражении и на 12% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Система «Честный знак» зафиксировала в январе–марте выпуск 22,7 тонны осетровой икры (на 33,8% меньше), а в Рыбном союзе отмечают снижение производства на 7% до 17 тонн в первом квартале, хотя в 2025 году выпуск вырос на 9% до 89 тонн.