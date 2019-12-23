Житель Удмуртии зарезал прохожего за просьбу закурить

Житель удмуртского Сарапула ранил двух прохожих ножом после того, как они попросили прикурить. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, один из них погиб.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Когда двое мужчин 28 и 33 лет попросили у земляка сигареты, тот достал нож и нанёс обоим удары. Один из них скончался на месте. Другому оказали медицинскую помощь, злоумышленник ранил его в шею и руку.

Нападавшего удалось оперативно задержать. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц". Преступником оказался 43-летний ранее судимый местный житель. У пострадавших также имеются судимости.

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