Семилетнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

Неизвестная похитила семилетнюю девочку ночью 31 декабря у дома по улице Яблочкова в Москве. Как сообщила пресс-служба УВД по СВАО, злоумышленница попала на установленные у подъезда камеры видеонаблюдения.

Приметы пропавшей Татьяны: на вид семь лет, рост около 120 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые, была одета в розовый комбинезон и сапоги того же цвета. Подозреваемой на вид около 30 лет, она славянской внешности, волосы тёмные, была в белом пуховике и тёмных джинсах.

— Особые приметы женщины: имеет косоглазие на правый глаз, при ходьбе может прихрамывать, — добавили в полицейском управлении.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Тани или подозреваемой, сообщить по телефонам 8 (495) 618-42-07, 8 (495) 616-06-01 или в службу 102 (с мобильных номеров — 112).

Ранее сообщалось, что в Благовещенске нашли двухлетнего Демьяна, которого в новогоднюю ночь потеряла собственная мать.