Самогонный аппарат, собака. Названы самые необычные подарки россиян на Новый год

Чаще всего россияне дарили на Новый год парфюмерию, косметику, гаджеты и бытовую технику. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на микрофинансовую компанию MoneyMan.

— Большинство респондентов подарили что-то из парфюмерии и косметики. Такой вариант выбрали 21%, — отметили эксперты.

Далее в рейтинге популярных подарков идут современные гаджеты и бытовая техника. Их подарили своим близким 18% респондентов. Около 15% приобрели подарочные сертификаты. Ещё 13% россиян в качестве подарка выбрали игрушки, свечи и новогодние украшения. Почти 10% респондентов купили близким различные предметы для занятий спортом. Книги подарили 9% россиян. Предметы одежды предпочли 7%, а 3% россиян остановили свой выбор на туристических поездках для близких.

Самыми оригинальными подарками этого года стали сертификаты на учебный полёт на истребителе, красивые автомобильные номера, самогонный аппарат, абонемент на посещение игр футбольной команды, экзотические продукты питания и собаки карликовых пород.

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