Лайф публикует видео похищения семилетней Тани в Москве

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В распоряжении Лайфа оказалось видео похищения семилетней Тани, которая пропала в новогоднюю ночь на улице Яблочкова в Москве. Судя по кадрам, девочку в неизвестном направлении увела женщина.

Предполагаемая похитительница держит ребёнка за руку. Они вместе удаляются от подъезда. При этом девочка, видимо, начинает сопротивляться — женщина идёт быстро и тянет Таню за собой.

Как сообщалось ранее, пропавшей девочке на вид семь лет, рост около 120 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые, была одета в розовый комбинезон и сапоги того же цвета. Подозреваемой на вид около 30 лет, она славянской внешности, волосы тёмные, была в белом пуховике и тёмных джинсах, прихрамывает и имеет косоглазие на правый глаз.